شكرا لقرائتكم خبر أرامكو وشركة النفط الكورية تتفقان على تخزين 5.3 ملايين برميل نفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة النفط الوطنية الكورية مع أرامكو السعودية اتفاقية لتخزين النفط الخام بشكل مشترك في كوريا الجنوبية بحجم 5.3 ملايين برميل.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء أمس الاثنين عن شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية التي تديرها الدولة، إنها وقعت الاتفاقية مع أرامكو خلال منتدى الاستثمار الكوري - السعودي الذي أقيم في يوم 22 أكتوبر بمناسبة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول إلى السعودية.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية، سيتم تخزين 5.3 ملايين برميل من النفط الخام في منشأة تخزين في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية.

وتقوم أرامكو بتخزين النفط الخام في منشأة التخزين في أولسان، وتبيعه ليس فقط في كوريا الجنوبية ولكن أيضا في الخارج.

وسيكون لكوريا الجنوبية حقوق الأولوية في شراء ما يصل إلى 5.3 ملايين برميل من النفط في حالات الطوارئ المتعلقة بالعرض والطلب.

وتسعى شركة النفط الوطنية الكورية للتخزين المشترك للنفط الخام مع الدول المنتجة للنفط الرئيسة في الشرق الأوسط.

وخلال زيارة الرئيس يون إلى الإمارات في يناير، وقعت الشركة اتفاقية للتخزين الدولي المشترك للنفط الخام.

وبموجب الاتفاقية حصلت الشركة على حقوق الأولوية في شراء 4 ملايين برميل.

وتمتلك الحكومة الكورية الجنوبية حاليا احتياطي النفط الاستراتيجي البالغ نحو 96 مليون برميل وهو ما يكفي لاستخدامه لأكثر من 120 يوما ووفقا لوكالة الطاقة الدولية.