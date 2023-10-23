تفاهم بين «التحلية» وشركتين كوريتين في مشاريع الطاقة المتجددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرتي تفاهم مع شركتي DL E&C، وتايكيونج الكوريتين، لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية والمعرفية والاستشارية، وتبادل الخبرات والدراسات والابتكارات وتطبيقاتها، بما يمكن من استكشاف وتطوير فرص النمو والازدهار، وتبني خيارات وحلول مرنة تساعد على تسريع وتيرة النمو في حلول الطاقة المتجددة، التي من شأنها تحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية المشتركة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الكوري 2023، الذي تنظمه وزارة الاستثمار في فندق فيرمونت بالرياض، بحضور عدد من الخبراء الدوليين المعنيين ببحث وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وقع الاتفاقية وكيل المحافظ لشؤون الأبحاث والمشاريع الابتكارية المهندس طارق الغفاري، والرئيس التنفيذي لمجموعة تاكيونغ الكورية كيم هايرون، ونائب رئيس الاستراتيجية والتخطيط والطاقة النووية لشركة DL E&C سانخون ريو.

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، ستعمل «التحلية» وشركة DL E&C الكورية على تعزيز الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية كمصدر جديد للطاقة منعدمة الكربون، إضافة لإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة حول نموذج إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وتعزيز اقتصاد الهيدروجين المستدام والصديق للبيئة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في توليد قيمة إضافية بمنظومات الإنتاج، حيث يتيح استحداث طرق تحلية مياه أكثر استدامة وجودة وموثوقية، ويعزز دور الهيدروجين المحوري في الانتقال بصناعة التحلية وقطاعاتها نحو عالم منخفض الكربون، ورفع إسهامها في الحد من آثار التغير المناخي.

فيما سيتركز التعاون بين «التحلية» وشركة تايكيونج على تطوير أبحاث تقنيات استخدام مياه البحر، والمياه المالحة لإنتاج واستخلاص المواد القيمة، واستخدام الكربون وتخزينه، إضافة لتبني استراتيجيات تسريع وابتكار الحلول الخاصة بتقنيات كربونات الكالسيوم المترسبة وأملاح المغنسيوم بأشكالها المتعددة، كما تتضمن الشراكة التزاماً بالتسويق التجاري للتقنيات المتطورة وتبادل الملكية الفكرية، حيث من المتوقع أن يعزز هذا التبادل قدرات الجانبين على الابتكار وتسريع وتيرة تطوير الحلول المتقدمة، لمعالجة التحديات العالمية الملحة المرتبطة بمستقبل صناعة تحلية المياه.