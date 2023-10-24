شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: زيادة حجم الاشتراكات فى التليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة كبيرة في عدد مشتركي التليفون الأرضي وصلت إلى 12.23 مليون اشتراك بنهاية يوليو 2023 مقارنة بنحو 11.83 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2023 و11.72 مليون اشتراك في يوليو 2022.

وبلغت إجمالي سعة السنترالات 21.24 مليون خد بنهاية يوليو 2023 مقارنة بنحو 21.21 بنهاية يوليو 2022.

مشتركو التليفون الثابت وفقا لنوع الاشتراك

استحوذ المشتركين بالمنازل على نسبة 90% من إجمالي حجم الاشتراكات، ثم المشتركين تجاري 8% والمشتركين حكومي 2%.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، عن تحويل 40% من عملاء التليفون الارضي إلى نظام الدفع المسبق، في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الارضي بعد إضافة الخدمات إلي تطبيق My WE.

ونظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي، يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد.