شكرا لقرائتكم خبر عن نمو معدل مبيعات السيارات عالميًا خلال عامى 2023 -2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع السيارات العالمي نموا ملحوظا لمبيعات السيارات، وذلك خلال العامين(2023) وتوقعات باستمرار النمو خلال عام (2024) المقبل، بعد انكماشها في العام المنصرم 2022 جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أوضحت التقارير وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022 بشأن أسواق النفط والغاز والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها، والتي تشير إلى أزمة إقتصادية عالمية جراء التضخم العالمي، أن مبيعات سيارات الركاب في العالم بلغت 80.5 مليون مركبة في العام الماضي (2022)، بإنخفاض 1.1% على أساس سنوي ، وذلك طبقا لتقرير صادر حديثًا عن بنك الإستثمار الهولندي "آي إن جي".

ويعني ذلك أنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل وباء كورونا ، حيث كانت مبيعات السيارات مسجلة حوالي 94.3 مليونًا و90.2 مليون وحدة عن عامي 2018 و2019 .

ووسط نظرة تفائلية جاءت توقعات بإرتفاع مبيعات سيارات الركاب حول العالم بنسبة 4.1%، لتصل إلى 83.8 مليون وحدة في عام 2023 ، وزيادة أكبر بنسبة4.5% و العام المقبل 2024 بواقع 87.6 بمليون مركبة ، في أكبر 3 أسواق عالمية وهي " الصين ، الولايات المتحدة ، أوروبا.