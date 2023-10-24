شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء البحيرة: 99% نسبة التحصيل بالشركة خلال عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أن نسبه التحصيل النقدي من المنازل والمحلات التجارية للإصدار بلغت 99.57% خلال العام المالي 2022/2023 مقابل نسبه 98.74% بالعام السابق .

وأضاف عبد الشافي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن نسبه التحصيل النقدي من القطاع الخاص والري الجماعي للإصدار بلغت 100.14% من الإصدار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل نسبه 98.33 % بالعام السابق .

تابع عبد الشافي أن الشركة نفذت خطة استثمارية بهدف تحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربائية من خلال التوسع والتجديد بإنشاء خطوط جديدة لمجابهة تطور الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة وخطة الإحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك للمهمات المتهالكة وتحسين الجهود و تقليل الفقد.

وأوضح عبد الشافي أن إجمالي تكلفة الخطة الاستثمارية لتطوير الشبكة الكهربائية خلال العام المالى 2022/2023 بلغ 443 مليونا و351 ألف جنيه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين مما أدى إلى تحسين نسبة الفقد وتحسين جودة التغذية.