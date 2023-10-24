شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف بالأرقام على السيارات الأكثر مبيعا من حيث قيمة المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت البيانات التي كشفت عنها مؤسسة "Companies Market Cap" عن وجود 10 ماركات هم الأكثر مبيعا من حيث قيمة المبيعات، ليأتي الترتيب العام للشركات كالتالي: ماركة "فولكس فاجن" لتسجل 307 مليارات دولار. ماركة "تويوتا" بواقع 273 مليار دولار. ماركة "فورد" بواقع 165 مليار دولار. ماركة جنرال موتورز بواقع 160.7 مليار دولار. ماركة "مرسيدس" بواقع 158 مليار دولار. ماركة "بي إم دبليو" بواقع 155 مليار دولار. ماركة "هوندا" بواقع 124 مليار دولار. ماركة "هيونداي" بواقع 113 مليار دولار. ماركة "سايك موتورز" 110 مليار دولار. ماركة "ستيلانتيس" 101 مليار دولار.

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