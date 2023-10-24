شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.51% إلى 31157.01 نقطة اليوم الثلاثاء.
كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.31% إلى 2245.83 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.51% إلى 31157.01 نقطة اليوم الثلاثاء.
كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.31% إلى 2245.83 نقطة.
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