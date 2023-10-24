الاقتصاد

إنشاء 4 مراكز تحكم بالشبكة الكهربائية بتكلفة 5 مليارات و400 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - وضعة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خطة لتطوير مراكز التحكم القومى لشبكة الكهرباء التى تعتبر أهم أسباب رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، وسرعة إنهاء اى عطل فنى بالشبكة القومية للكهرباء وذلك من خلال إنشاء 4 مراكز تحكم جديده بتكلفة 5 مليار و 400 مليون جنيه ، بالإضافة الى مركزين تم الانتهاء منهم بمحافظات الصعيد لاول مرة بعد عام 2014.

 

و شملت مراكز التحكم القومى التى تم انشائها بالصعيد  هى مركز تحكم إقليمى مصر الوسطى و مركز تحكم إقليمى مصر العليا ، و بالنسبة للمراكز التحكم الجاري انشائها هى مراكز

 

1- تحكم إقليمى القناة.

 

2- تحكم إقليمى القاهرة.

 

3-حكم إقليمى الإسكندرية.

 

4-تحكم إقليمى الدلتا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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