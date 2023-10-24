شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 4 مراكز تحكم بالشبكة الكهربائية بتكلفة 5 مليارات و400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خطة لتطوير مراكز التحكم القومى لشبكة الكهرباء التى تعتبر أهم أسباب رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، وسرعة إنهاء اى عطل فنى بالشبكة القومية للكهرباء وذلك من خلال إنشاء 4 مراكز تحكم جديده بتكلفة 5 مليار و 400 مليون جنيه ، بالإضافة الى مركزين تم الانتهاء منهم بمحافظات الصعيد لاول مرة بعد عام 2014.

و شملت مراكز التحكم القومى التى تم انشائها بالصعيد هى مركز تحكم إقليمى مصر الوسطى و مركز تحكم إقليمى مصر العليا ، و بالنسبة للمراكز التحكم الجاري انشائها هى مراكز

1- تحكم إقليمى القناة.

2- تحكم إقليمى القاهرة.

3-حكم إقليمى الإسكندرية.

4-تحكم إقليمى الدلتا.