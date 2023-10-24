شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر اليوم السابق، مع استمرار قلق المستثمرين من أن الحرب في غزة قد تتصاعد إلى صراع أوسع نطاقًا في المنطقة المصدرة للنفط، ما قد يحدث اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتًا، بما يعادل 0.8%، إلى 90.53 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا، أو 0.8%، إلى 86.20 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من 2% أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء الصراع في غزة، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تعطل الإمدادات.

مخزونات الخام الأمريكية

وأظهر استطلاع أولي أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وأجري الاستطلاع قبل صدور تقارير من مجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية، المقرر صدورها في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.