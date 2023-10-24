شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: محطات الطاقة المتجددة وفرت 645 ألف طن وقود خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أن قائمة دخل الهيئة تمكنت من تحقيق صافى أرباح قدرها 268 مليون جنيه، مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد وعمليات الشحن.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2022/2023 بلغ قرابة 4000 ج. و. س، ساهمت فى توفير أكثر من 645 ألف طن بترول مكافئ، موضحاً أن القدرات المركبة لمحطات انتاج الكهرباء (الرياح-الشمسية) التابعة للهيئة ارتفعت إلى حوالى 1340 ميجاوات خلال العام المالى، حيث تم بدء تشغيل مشروع الخلايا الشمسية قدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.

وتابع المصدر أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والماء تبلغ 6724 ميجا وات، موضحا أن هذه القدرات يتم الاعتماد عليها بالكامل نهارا لتقليل الاعتماد على المحطات التى تعمل بالغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

وأكد المصدر أنه من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ أغلبها من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة، موكدا أن إجمالي الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة المتجددة بمصر يصل إلى 3 مليارات 500 مليون دولار.