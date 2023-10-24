مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10392 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 202.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10293.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 212 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 201 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وسلامة، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة تداول، وحلواني اخواني، وثمار، والأبحاث والإعلام، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.74% و7.49%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والباحة، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 579.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22777.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.