الاقتصاد

تعرف على خطة "كهرباء القناة" للقضاء على سرقات التيار

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القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة ، خطة للقضاء على الفقد بالشبكة الكهربائية بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم " بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء والاسماعيليه والسويس ومدينة الشروق" ، الناتج عن سرقات التيار الكهربائي ومخالفات التعاقد فى إطار خطتها لتحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وفيما يلي خطة القضاء على الفقد بشركة القناة :

 

الفقد غير الفنى

1- عمل اتزان للطاقة الواردة من المحطات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة فى حاله وجود انحراف.

 

2-مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .

-المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.

 

3-الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.

 

4-المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار0 ذات الشحن الثابت والمتدنى .

 

5-تكثيف لجان التفتيش الفني التجاري للحد من السرقات والتراكمات .

 

6- سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار .

 

7- تكثيف لجان مكافحة سرقات التيار ولجان التفتيش والمتابعة بكافة قطاعات الشركة .

 

8-العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات  وكارت الفصل والتوصيل.

 

9-تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً .

 

10- تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد  لكبار  وصغار المشتركين على مستوى الشركة.

 

11-استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة  بكافة المحافظات .

 

12-الاستمرار فى تركيب العدادات الكودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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