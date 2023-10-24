شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة "كهرباء القناة" للقضاء على سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة ، خطة للقضاء على الفقد بالشبكة الكهربائية بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم " بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء والاسماعيليه والسويس ومدينة الشروق" ، الناتج عن سرقات التيار الكهربائي ومخالفات التعاقد فى إطار خطتها لتحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وفيما يلي خطة القضاء على الفقد بشركة القناة :

الفقد غير الفنى

1- عمل اتزان للطاقة الواردة من المحطات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة فى حاله وجود انحراف.

2-مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية .

-المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.

3-الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.

4-المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار0 ذات الشحن الثابت والمتدنى .

5-تكثيف لجان التفتيش الفني التجاري للحد من السرقات والتراكمات .

6- سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار .

7- تكثيف لجان مكافحة سرقات التيار ولجان التفتيش والمتابعة بكافة قطاعات الشركة .

8-العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل.

9-تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً .

10- تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.

11-استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات .

12-الاستمرار فى تركيب العدادات الكودية.