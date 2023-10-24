شكرا لقرائتكم خبر عن ودائع بنوك الإمارات تواصل الارتفاع إلى 2.4 تريليون درهم بنهاية أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.5% من 3.88 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2023إلى 3.9 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر، الثلاثاء.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1.93 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو إلى1.95 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023. وارتفع إجمالي الائتمان نظراً لارتفاع بنسبة %0.8 في الائتمان المحلي. ويعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 0.6%، 1.4% و0.8% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي، طغت على

الانخفاض بنسبة 6.2% الذي سجله في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.4%، مرتفعاً من 2.39 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2023 إلى 2.40 تريليون

درهم في نهاية شهر أغسطس 2023. ويعزى النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.1% وارتفاع في ودائع

غير المقيمين بنسبة 4.1%.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير البنكية، بنسبة %0.7 و2.6% على التوالي. وفي المقابل، تراجعت ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)1.1% و2.0% على التوالي.