شكرا لقرائتكم خبر عن «المملكة القابضة» توقع اتفاقية مع «البحر الأحمر الدولية» بملياري ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة المملكة القابضة اتفاقية ملزمة مع شركة البحر الأحمر الدولية أمس الإثنين بشأن مشروع مشترك لتطوير مجمع سياحي يتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز في جزيرة شورى الواقعة على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن المشروع تأسيس شركة تعود ملكية 50% من رأس مالها لشركة ذات غرض خاص – قيد التأسيس – مملوكة بالكامل لشركة المملكة و50% من رأس مالها لشركة ذات غرض خاص مملوكة لشركة البحر الأحمر الدولية.

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ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية المشروع 2 مليار ريال تقريباً، علماً أن شركة المملكة وشركة البحر الأحمر الدولية ملزمتين باستثمار مبلغ 258 مليون ريال في المشروع، من كل منهما، وذلك من خلال شركتين ذات غرض خاص تابعتين لكل منهما، على أن يتم تمويل المبلغ المتبقي من الالتزامات الرأسمالية عن طريق الاقتراض من قبل شركة المشروع.

وبحسب الشركة لا يتضمن المشروع أي أطراف ذات علاقة، فيما ستعلن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالمشروع في حينه