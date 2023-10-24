شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 74 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 74.18 مليون بنهاية يوليو 2023 مقارنة ب 72.09 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2022 و69.47 مليون مستخدم بنهاية يوليو 2022.

ووصل عدد مستخدمو USB modem إلى 2.41 مليون بنهاية يوليو 2023 مقارنة بنحو 2.40 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2023 و2.04 مليون بنهاية يوليو 2022.

يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الترخيص لمشغلي المحمول لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء كل شركات الاتصالات من تهيئة شبكاتها، وإجراء اختبارات تشغيلية؛ لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه للعملاء في السوق المحلي، وفقا لما أكدته مصادر لـ"الخليج 365" في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت قريب، تفاصيل المحددات التنظيمية والاشتراطات الفنية لإطلاق الخدمة في مصر، لتوفير أحدث الحلول التقنية والمتطورة لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المحمول في مصر.

وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" للعملاء الاحتفاظ بالخط دون الحاجة لوضع الشريحة التقليدية فى أجهزة المحمول، بما يسهم في توفير التكلفة التي يتحملها العميل للحصول على الخدمات ويحسن من خبرة العميل في استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول، كما تتيح للمستخدمين تخزين ملفات تعريف متعددة على جهاز واحد، يحتوى على رقمين أو أكثر، والتبديل بينهم دون أى متاعب.