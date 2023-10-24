شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: دورات تدريبية فى الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى عبر منصة مهارة-تك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منصة مهارة-تك التي أطلقها معهد تكنولوجيا المعلومات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدة دورات تدريبية مجانية مُقدمة من خلال أكاديميات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتضم أكاديمية الأمن السيبراني، أكاديمية الأمن السيبراني لجيل الغد، وتهدف إلى زيادة وعي النشء الجديد بالأمن السيبراني، وذلك من خلال مجموعة من القصص والفيديوهات والألعاب التعليمية لمساعدتهم على الاستخدام الآمن للإنترنت، وكذلك أكاديمية معهد تكنولوجيا المعلومات للأمن السيبراني للجميع التي تقدم التوعية والمفاهيم الأساسية الخاصة بالأمن السيبراني وتفاصيل عن طرق الحماية وصد الهجمات الإلكترونية، وعدة موضوعات مهمة، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تقدم أكاديمية المعهد للذكاء الاصطناعي عدة تخصصات على منصة مهارة-تك بهدف نشر الوعي المجتمعي بمجال الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن الخلفية التعليمية أو المسار الوظيفي، من خلال أكاديمية الذكاء الاصطناعي للجميع والتي تساعد على فهم مجال الذكاء الاصطناعي ومعرفة التقنيات والتطبيقات الحديثة المُستخدمة في هذا المجال، وكذلك "أكاديمية الذكاء الاصطناعي لجيل الغد" للمتعلمين الصغار من سن ثماني سنوات فأكثر، وذلك لدعم إبداعهم وتوجيهه إلى مجال الذكاء الاصطناعي.