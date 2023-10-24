شكرا لقرائتكم خبر عن إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز» بقيمة 748 مليون دولار في بورصة مسقط للأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، وذلك بقيمة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.

وتعتبر هذه الصفقة هي أكبر من نوعها في السوق العماني، حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أوكيو لشبكات الغاز» بطرح 49% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 2,122,005,720 سهم، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.6مليار دولار أمريكي. وستتضمن عملية الطرح عرضًا من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح.

هذا وقد حصلت كل من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة Fluxys International SA/NV على 10% من أسهم الطرح، ويشكلون سويًا المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.

وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب .04 مليار ريال عماني (بما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز OQGN.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، وهو أكبر طرح في سلطنة عمان على الإطلاق، حيث نجحت إي اف چي هيرميس من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية وهو ما ينشط حركة التداول بها. وأشار مليكة إلى أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها في سلطنة عمان خلال العام الحالي بعد صفقة طرح أسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو»، حيث يعكس ذلك التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة. وأضاف مليكة أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمكانة التي تحظى بها الشركة باعتبارها شريكًا موثوقًا في تلك الأسواق. وأكد مليكة أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو واستكمال سجل النجاحات في المنطقة لتعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية.

ولقد أتاح إدراج الشركة في بورصة مسقط فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للاستثمار في السلطنة، التي تعتبر وجهةً مثالية للاستثمار، وللمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وإثراء البورصة العمانية التي تنمو بشكل ديناميكي.

وتعد هذه الصفقة هي السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).