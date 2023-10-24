شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2500 جنيه للجرام وسط ارتفاع ملحوظ في سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1977 دولار في التداولات الفورية، وفيما يلي تفاصيل حركة سوق الذهب عالمياً ومحليا.

عيار أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2857 جنيها.

عيار 21 يسجل 2500 جنيه.

عيار 18 يسجل 2143 جنيها.

الجنيه الذهب 20000 جنيه.

الطلب على الذهب

قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك عودة للطلب على سبائك الذهب والجنيهات الذهب بنسبة مبيعات تصل 60 % مقابل 40 % للمشغولات الذهب، رغم تحركات الأسعار في السوق المحلي لمستويات فوق 2400 جنيها للجرام من عيار 21.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السبائك كانت تحصل على نصيب الأسد من المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تتجاوز 70 %، لكن الطلب انخفض عليها خلال يوليو وأغسطس وحتى نصف شهر سبتمبر 2023.

وأشار سامح عبد الحكيم، إلى حدوث انخفاض ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية لتصل نسب مبيعات المشغولات حاليًا 40 % من مبيعات السوق، لافتا إلى أن الطلب يتنامي على أوزان الذهب ذات الأحجام الصغيرة بسبب تحرك الأسعار.