شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول فى تبنى التحول الرقمى كوسيلة مهمة فى كافة مناحى عمل المنظومة البترولية بما يعمل عليه من توفير معلومات وبيانات تتسم بالدقة والسرعة تدعم متخذ القرار ، لافتاً إلى نجاح التقنيات الحديثة التى تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين ، و قياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات ، ومن أهم هذه التقنيات نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) ، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.

وأضاف خلال اجتماع موسع حضره بداخل الغرفة الرئيسية لمنظومة تداول المنتجات البترولية بالوزارة وتابع من خلالها عبر تقنية الفيديوكونفرانس العمل بالغرف الرئيسية للمنظومة بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق التعاون ومصر والنيل للبترول ، أن الإسراع باكتمال ربط منظومة تداول المنتجات البترولية هدف رئيسى يتم العمل عليه من خلال الانتهاء من ربط غرف المناطق الجغرافية البترولية بالمنظومة وبالغرف الرئيسية لشركات التسويق والهيئة المصرية العامة للبترول والوزارة ، حيث أن الرصد اللحظى الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة يوفر بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية ويساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها فى كل منطقة جغرافية طبقاً والاحتياجات الفعلية بها وفى التوقيتات المناسبة وبخاصة فى فترات الاستهلاك الموسمى فى بعض الأوقات فى المناطق الجغرافية البترولية.

واستعرض الوزير ما تقدمه المنظومة من تقارير ومدى جاهزية الغرف واستدامة العمل بها على مدار الساعة والتدريب والتأهيل الخاص بكوادرها واستمع الوزير والحضور إلى شرح توضيحى عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المهندس أيمن عبدالبديع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع وفريق عمل غرفة المنظومة الرئيسية بالهيئة حول توافر المنتجات البترولية بالمستودعات والمحطات واستقرار الإمدادات ، كما استعرض مع رؤساء شركات التعاون ومصر والنيل للبترول المهندس ناصر شومان والمهندس محمد ماجد بخيت والمهندس أحمد عيد وفرق عمل الغرف الرئيسية بكل شركة حول عملهم ضمن المنظومة.

وأكد الملا للجميع أن ما تم تحقيقه من استقرار فى سوق المنتجات البترولية خلال الفترة الماضية على الرغم من التحديات التى تشهدها الأسواق العالمية وتذبذب مستويات الأسعار وسلاسل الإمداد ، تم بفضل توفير كافة مقومات النجاح للمنظومة وتحديثها رقمياً وأن على القائمين عليها بذل المزيد من جهود المتابعة وتحسين الأداء خاصة وأن المنتجات البترولية التى يتم توفيرها بالسوق المحلى حيوية لكافة القطاعات المنزلية والصناعية والخدمية وتباع بأسعار تفضيلية مدعومة من الدولة ، مما يستوجب المزيد من تأمينها والحفاظ عليها واستغلالها فى الأغراض المرصودة لها ، مؤكداً أن إدخال تقنيات مراقبة ورصد التوزيع والاستهلاك وتطوير ورفع كفاءة أسطول نقل المنتجات البترولية ساهم كذلك فى سرعة وكفاءة التعامل مع أى احتياجات طارئة من الوقود وتلافى أى اختناقات قد تحدث ، وأن وجود نظام تحكم متكامل "اسكادا" لمنظومة تداول المنتجات البترولية فى أقرب وقت هدف نعمل على تحقيقه ، خاصة وأن لدينا الإرادة والقدرة وتجارب النجاح السابقة التى تدعمنا فى ذلك وهى شبكة الاسكادا الخاصة بشركة أنابيب البترول والمركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية (الناتا) .

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو .