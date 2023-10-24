شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء أمس بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم من النتيجة بدءا من اليوم الموافق 24 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.