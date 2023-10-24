شكرا لقرائتكم خبر عن حرب غزة.. استمرار نزيف الخسائر فى بورصة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الارتباك تشهدها أسواق المال والأعمال والنفط عالمياً مع تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ انطلاق أحداث طوفان الأقصى.

فقد انتعشت أسعار النفط وسط غموض بشأن الحرب فى غزة، وذلك فى التعاملات المبكرة فى آسيا اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر اليوم السابق، مع استمرار قلق المستثمرين من أن الحرب في غزة قد تتصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً فى المنطقة المصدرة للنفط مما قد يُحدث اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، بما يعادل 0.8%، إلى 90.53 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا، أو 0.8%، إلى 86.20 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من 2% أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء الصراع ، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تعطل الإمدادات.

وأظهر استطلاع أولي أجرته "رويترز" أمس أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وأُجري الاستطلاع قبل صدور تقارير من مجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية، المقرر صدورها في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

ومن جانب آخر، فقد فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 0.51% إلى 31157.01 نقطة اليوم الثلاثاء، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31% إلى 2245.83 نقطة.

وتسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين في أعقاب انخفاض حاد في أسعار الأسهم في ظل اتساع نطاق الحرب في غزة إلى جبهات أخرى.