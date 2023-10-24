شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى توريد حصيلة تصدير الذهب خلال 30 يومًا بدلا من أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت في سوق الذهب يعلو فوق صوت التطورات الجديدة المرتبطة بحصيلة تصدير الذهب، وهي القضية التي كانت تُشغل المصانع المصدرة، فماذا يعني توريد حصائل تصدير الذهب في مدة 30 يومًا بدلا من أسبوع، وكيف يؤثر ذلك على صادرات الذهب، وهل سيكون له تأثر على أسعار الذهب في مصر.

كانت البنوك تلزم مصدري الذهب بتوريد حصيلة التصدير خلال أسبوع فقط، وهو ما اعتبرته مصانع الذهب مانعا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية، خاصة أن ترويج المشغولات الذهب خارج البلاد كان يحتاج بعض الوقت، لذلك طالبت مصانع الذهب البنك المركزي بزيادة فترة توريد الذهب من أسبوع إلى شهر.

وأشاد اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزي الذي يسمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصري من المشغولات.

وأشار "الألفي" في تصريحات خاصة، أن اجتماعات غرفة الصناعات المعدنية من خلال شعبة المعادن مع البنك المركزي ووزارة التموين تكللت بنجاح كبير واستجابة عاجلة من البنك المركزي المصري لمقترح الغرفة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية والتسهيل على المصانع المصدرة من خلال قرار واضح يسمح بتوريد حصيلة التصدير في غضون 30 يوماً بدلا من 7 أيام وهو ما يسمح للمصانع بترويج إنتاجها في الخارج .

وأكد اللواء عماد الألفي أن الغرفة من خلال اجتماعاتها المختلفة مع البنك المركزي ووزارة التموين عرضت عدد من المقترحات منها إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب لمدة كافية لا تقل عن شهر بدلا من 7 أيام، لتأتي الإستجابة بقرار البنك المركزي باستثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.

هل يؤثر القرار على أسعار الذهب؟

أكدت شعبة الذهب على لسان عمرو المغربي، أن أسعار الذهب لن تتأثر بأية تطورات فيما يتعلق بتوريد حصيلة الذهب خلال شهر بدلا من أسبوع، لأن التصدير يكون لمشغولات وتعود في صورة خام الذهب، ولن يتأثر حجم المعروض، والعائد هنا بالدولار يكون عبارة عن قيمة المصنعية.

هل يؤثر القرار على معروض خام الذهب في مصر؟

أكد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.

وأكد ممدوح عبد الله مسعد، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.