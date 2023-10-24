شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: إنهاء الإجراءات الأخيرة لتسليم الوحدات السكنية البديلة "زهور مايو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اجتماعاً مع مسئولي الجهاز ومشروع وحدات "زهور مايو" لمتضرري السيول في 2020 بالمدينة، لإنهاء الإجراءات الأخيرة لسرعة تسليم الوحدات السكنية التى تم تخصيصها للمستحقين الفعليين، وذلك بعد أن تم إجراء القرعة العلنية لتسكين الوحدات.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15مايو إلى أنه تم الانتهاء من إعداد محاضر الاستلام الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع زهور مايو وتم البدء في تسليم المحاضر للمستفيدين، موضحاً أن أعمال تسليم محاضر الاستلام الخاصة بالوحدات ستكون طبقا للكشوف المعدة لذلك بترتيب العمارات والوحدات تيسيراً على المواطنين.

وأوضح أنه سيتم تسليم العقود على عدة أيام متتالية حرصاً من جهاز المدينة على سلامة جميع المستفيدين ومنعاً للتكدس، مطالباً المواطنين بالتعاون مع جهاز المدينة خلال أعمال تسليم محاضر الاستلام للوحدات السكنية حتى يتم الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت، وأنه بعد الانتهاء مباشرة من تسليم جميع محاضر الاستلام سيتم التجهيز لتسليم الوحدات إلى المواطنين.

وقال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن تنفيذ مشروع زهور مايو جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطنين المتضررين من أحداث السيول في 2020، لافتاً إلى أن مشروع زهور مايو هو ثمار مجهودات كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة بقطاعاتها المختلفة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها (عمارات سكنية - حظائر نموذجية - محطات تجميع)، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 م2 للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف م2، ووحدة صحية بمساحة ألف م2، وحضانة بمساحة 500 م2، ومناطق تجارية بمساحة 1750 م2، بجانب المساحات الخضراء والطرق.