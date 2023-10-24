الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 22764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 28184 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 9673 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 6362 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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