شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يضيف 91.22 مليار درهم الى أصوله الأجنبية خلال 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

بلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 585.10 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الثلاثاء، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.08% من 597.53 مليار درهم خلال يوليو الماضي إلى 585.10 مليار درهم في نهاية أغسطس 2023.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 18.47% أو ما يوازي 91.22 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 38.67% مقابل 437.71 مليار درهم خلال أغسطس 2022، بزيادة تعادل نحو 147.39 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 352.23 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، بتراجع على أساس شهري بنسبة 5.17% مقارنة بنحو 371.42 مليار درهم في يوليو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 39.08% مقابل 253.35 مليار درهم في أغسطس 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 60.45 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 12.24% مقارنة بنحو 53.86 مليار درهم في يوليو 2023. وعلى أساس سنوي ارتفعت 7.98% مقارنة مع 55.98 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.