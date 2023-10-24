شكرا لقرائتكم خبر عن 641 مليار درهم ميزانية «المركزي» بنهاية أغسطس 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 641 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي. وأوضح «المركزي»، في تقرير الميزانية العمومية لشهر أغسطس 2023، أن ميزانيته العمومية تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.86% أو بمقدار 12.18 مليار درهم لتصل إلى 641.60 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو السابق عليه.

وزادت الميزانية العمومية للمركزي على أساس سنوي بنسبة 29.17% أو ما يعادل 144.88 مليار درهم مقارنة مع 496.72 مليار درهم في أغسطس 2022، بينما زادت بنحو 16.12% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 259.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أغسطس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.33 مليار درهم، و121.54 مليار درهم للودائع، و3.20مليار درهم للقروض والسلف، و38.72 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 301.64 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 188.64 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و126.56 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.40 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.36 مليار درهم خصوم أخرى.