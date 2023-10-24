شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفستكورب» تعتزم طرح 29% للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إنفستكورب كابيتال»، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم عن عزمها طرح أسهمها وبيع ما يقارب 643,000,000 من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار (بما يعادل 1,84 درهم ) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة وإدراج أسهمها للتداول («الإدراج») في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تتضمن أسهم الطرح 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة («الأسهم الجديدة»)، وعدد 321,500,000 من أسهم البيع التي سوف يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب اس إيه المساهم الوحيد في الشركة («المساهم البائع») (وتشكل «أسهم البيع» مع «الأسهم الجديدة» سويًا «أسهم الطرح»). تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة(«الهيئة»).

إنفستكورب كابيتال بي إل سي هي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي («سوق أبوظبي العالمي») وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 (وتعديلاته).

النقاط الرئيسة للاكتتاب

مع مراعاة أوضاع السوق ورهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج:

• الإعلان عن نية للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

• من المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى (بحسب التعريف الوارد أدناه) في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023.

• من المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية (بحسب التعريف الوارد أدناه) في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 9 نوفمبر 2023.

• من المتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 17 نوفمبر 2023.

سعادة محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب القابضة العالمية المتخصصة بإدارة الأصول و خدمات تمويل رأس المال، قال: «يسعدنا أن نعلن عن نية طرح أسهم إنفستكورب كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أكبر أسواق التداول في منطقة الخليج العربي. تمثل إنفستكورب كابيتال منصة مبتكرة للاستثمار وهي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب التي تتيح للمستثمرين المحتملين الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول في مجال الاستثمارات البديلة. تعد هذه الهيكلية الأولى من نوعها في المنطقة، وتوفر للمستثمرين الوصول إلى مصادر الشركة وخبراتها الاستثمارية وإلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة ومعدلة المخاطر. وتتمتع المجموعة بانتشار جغرافي عالمي وبخبرة منقطعة النظير تتجاوز 40 عامًا في إدارة الأصول البديلة لتقارب أصولها المدارة 50 مليار دولار أمريكي. ويعد نجاحنا وليد جهود فريق عملنا المشتركة والجبارة مصقولةً بالالتزام والتميز، نتقدم بخالص الشكر لكل من أسهم في نجاح مسيرتنا المستمر‘.»

تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال، قال: «رسخت مجموعة إنفستكورب مكانتها الرائدة في إدارة الأصول البديلة على مدى أكثر من 40 عامًا. حيث كانت في طليعة أبرز الصفقات الاستثمارية التي تميزت بالابتكار والنجاح في مجال استثمارات الشركات الخاصة، والائتمان العالمي، والعقارات، ورأس المال الاستراتيجي، وإدارة أصول التأمين، والبنية التحتية والاستثمارات ذات العائد المطلق. إن إطلاق إنفستكورب كابيتال، وإدراجها المتوقع لاحقًا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشكل علامة فارقة في سجل إنفستكورب الحافل بالإنجازات، ويفتح عالمًا من الفرص للاستفادة من سجل نجاحنا الملهم والوصول إلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي من المتوقع أن توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة ومعدلة المخاطر ونحن، وبالتعاون مع فريق إدارة مجموعة إنفستكورب، نتطلع إلى هذا الإدراج الذي يسجل طموحات جديدة مع إنفستكورب كابيتال.»

المستثمرون الأساسيون:

أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة ’آي في سي‘ للاستثمارات الاستراتيجية «المستثمر الأساسي» والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام.

«آي في سي» للاستثمارات الاستراتيجية هي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين وعدد من المؤسسات البارزة في أبوظبي.

تفاصيل الاكتتاب

تعتزم الشركة والمساهم البائع طرح أسهم تتضمن 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، وعدد 321,500,000 من أسهم البيع التي سوف يتم طرحها من قبل شركة إنفستكورب اس إيه المساهم البائع، وتشكل الأسهم في مجملها نسبة 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة.

تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعتزم إنفستكورب كابيتال استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة فيما يلي: (1) مواصلة تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات حيث أنه من المتوقع استثمار 100 مليون دولار أمريكي في مجال تخصيص رأس المال؛ و(2) تمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل؛ و(3) تمويل الأغراض العامة للشركة.

سوف يوفر الطرح للمساهم البائع فرصة لتسييل جزء من حصته في شركة انفستكورب كابيتال.

ومن المقرر أن يتكون الطرح مما يلي: (1) يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف أو هيئة الاوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى). (2) يتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) (الشريحة الثانية، ويشار إليها مع الشريحة الأولى بالشريحة).

سوف يتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للسهم في الوقت المناسب، والإعلان عنه عند فتح باب الاكتتاب وإدراجه في نشرة الطرح الدولية. وسوف سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية. لن يشارك المستثمرون المحتملون المكتتبون في الشريحة الأولى في عملية البناء السعري وسوف يكتتبون في أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى 2 نوفمبر 2023 وتنتهي في 8 نوفمبر 2023. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في 2 نوفمبر 2023 وتنتهي في 9 نوفمبر 2023. تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى بقيمة 250,000 درهم. ويكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بقيمة 5,000,000 درهم.

من المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2023، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.