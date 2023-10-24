شكرا لقرائتكم خبر عن بدر المير رئيساً تنفيذياً للخطوط القطرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدوحة: ”الخليج 365”

أكدت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تعيين المهندس بدر محمد المير، رئيساً تنفيذياً للمجموعة، خلفاً لأكبر الباكر الذي سيتنحى عن منصبه بعد 27 عاماً من العمل، كرئيس تنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وذلك اعتباراً من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وقالت «القطرية» في بيان مقتضب: «تحت قيادة أكبر الباكر نمت الخطوط الجوية القطرية، لتصبح واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم وأكثر العلامات التجارية شهرةَ وموثوقية، كما حققت الناقلة الوطنية لدولة قطر العديد من الإنجازات بفوزها بالعديد من الجوائز العالمية، أهمها جائزة أفضل شركة طيران في العالم لسبع مرات بشكل غير مسبوق وفوز مطار حمد الدولي، الذي يعمل تحت إدارة وتشغيل الناقلة، بجائزة أفضل مطار في العالم».