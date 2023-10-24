شكرا لقرائتكم خبر عن «إتش بي فولر» تتوسع إقليمياً عبر رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «إتش بي فولر» العالمية مقرها الجديد في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ليكون مركزاً استراتيجياً لأعمالها الإقليمية، فيما استحوذت على شركة «إكس كيم إنترناشيونال» للمواد اللاصقة ومنشآتها البالغة مساحتها 15 ألف متر مربع في منطقة الحمرا الصناعية.

وحضر افتتاح المنشأة رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» وبوز مالك النائب الأول لرئيس مجلس إدارة «إتش بي فولر» فرع المواد اللاصقة المستخدمة في البناء.

وقال بوز مالك: «يتماشى الاستثمار الاستراتيجي في دولة الإمارات مع رؤية الشركة للتوسع والنمو على المستوى العالمي، علاوة على خطة تنويع الأعمال التي تنفذها بفرع المواد اللاصقة المستخدمة في البناء خارج مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأكد مالك أن دعم حكومة الإمارات المتواصل عبر تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير الإمكانات العالية في السوق المحلي يلعب دوراً بارزاً في أن تكون موقعاً مثالياً لهذه الصناعة، ليسهم في تنمية استثمارات الشركة وانتشارها إقليمياً، مؤكداً دور «راكز» في تسهيل الإجراءات وتقديم وسائل الدعم منذ الشروع في الاستثمار.

وتنضم إتش بي فولر إلى «راكز» التي تضم حالياً أكثر من 18 ألف شركة، فيما يصل عدد الأمريكية إلى 400 شركة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «يثبت اختيار «إتش بي فولر» للاستثمار في «راكز» قوة دولة الإمارات مركزاً للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودليلاً على ازدهار البيئة الاقتصادية في الدولة. علاوةً على التزام «راكز» بتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير بيئة مثالية تسمح لشركة «إتش بي فولر» بتحقيق خطط نموها على المدى البعيد».

وتبلغ قيمة شركة «إتش بي فولر» السوقية 3.75 مليار دولار، ويزيد عمرها على قرن، ولديها عملاء في أكثر من 140 دولة حول العالم.