شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تدعو خريجي الثانوية من المواطنين للالتحاق ببرنامج صيانة الطائرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الإمارات، إتاحة الفرصة أمام الشبان المواطنين الإماراتيين من خريجي المدارس الثانوية للانضمام إلى برنامج الحصول على رخصة مهندس صيانة طائرات AMEL، ما يؤهلهم لتقلد وظائف في أقسام دائرة صيانة الطائرات التابعة للمجموعة. ويحصل المرشحون، بفضل مسيرة مهنية واعدة في مجال الطيران، على فرصة فريدة ليصبحوا مهندسي طائرات مرخصين لدى طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم ومشغل أحدث الطائرات التجارية.

وتستهدف مجموعة الإمارات الطلبة المهتمين بالطيران أو الهندسة، أو الشغوفين بتعديل الأدوات وإصلاح الآلات والمعدات، لأن لديهم إمكانات واعدة في الهندسة. وقد ساعد برنامج المنح الدراسية لهندسة صيانة الطائرات، الذي أطلق في عام 1989، على دمج الإماراتيين في قسم الهندسة العالمي في طيران الإمارات، حيث قدم لهم دورات حافلة بالمعرفة والخبرة العملية التي مكّنتهم من المساهمة في عملياتها. وقد تخرج من البرنامج حتى الآن أكثر من 800 مواطن إماراتي، ونجحوا في أن يصبحوا فنيي طائرات ومديرين ماهرين في المرافق الهندسية التابعة لطيران الإمارات.

ويُنفّذ البرنامج، الذي يحظى برعاية كاملة من مجموعة الإمارات، على مرحلتين طوال خمس سنوات ونصف، يتلقى خلالها المرشحون تدريباً نظرياً وعملياً مكثفاً. ويحصل المتدربون في البداية على منحة تتطور بعد ذلك إلى راتب ومزايا كاملة. ويحصل خريجو البرنامج، على شهادة من كلية الإمارات للتدريب الهندسي معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، ودرجة الدبلوم العالي من جامعة الإمارات للطيران مصدقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ويحصل المرشحون في إطار البرنامج على خبرة عملية على الطائرات، ما يزودهم بالمعرفة المباشرة لصيانة أسطول طيران الإمارات من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 ذات الجسم العريض. كما يزود البرنامج، الذي يشرف عليه مدربون من ذوي الخبرة في طيران الإمارات، الشبان الإماراتيين بالخبرة الفنية والمهارات الشخصية للتفوق في مكان العمل وتنمية قدراتهم إلى أعلى المستويات.

يمكن للمهتمين الاطلاع على مزيد من المعلومات عن برنامج رخصة مهندس صيانة طائرات على موقع التوظيف الخاص بمجموعة الإمارات.

تعد الإمارات للهندسة واحدة من مرافق صيانة الطائرات الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، حيث تدعم أكبر أسطول في العالم من طائرات الإيرباص والبوينج التي تشغلها طيران الإمارات. كما تدعم المنشأة أساطيل ثلاثين ناقلة أخرى بموجب عقود صيانة لأطراف ثالثة. ويتمتع موظفو الإمارات للهندسة بالمؤهلات الكاملة، حيث يديرون وينفذون جميع جوانب الصيانة والهندسة والجودة والتخطيط والخدمات اللوجستية.

وتواصل مجموعة الإمارات، انطلاقاً من التزامها باستراتيجية التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم فرص وظيفية فريدة للإماراتيين في مجال السفر والطيران. وتقدم المجموعة، إضافة إلى برنامج رخصة مهندس صيانة طائرات، منحاً دراسية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الطيارين المواطنين المبتدئين، إضافة إلى مجموعة من فرص العمل والتدريب عبر مختلف العلامات التجارية ووحدات الأعمال الأخرى.