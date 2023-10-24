شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» و«المشرق» يشاركان في تمويل لـ«السعودية للكهرباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الثلاثاء أنها حصلت على تمويل مشترك بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل خطط توسع واستثمارات رأسمالية. وقالت الشركة إنها ستحصل على التمويل من بنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك المشرق الإماراتي والبنك الأهلي السعودي.

وأضافت أنها ستوقع اتفاقية التمويل المشترك المقوم بالدولار خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض هذا الأسبوع. وأن مدة التمويل خمس سنوات.

(رويترز)