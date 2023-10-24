شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صندوق سيادي في العالم يتكبّد 34 مليار دولار في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المصرف المركزي النرويجي الثلاثاء أن صندوق البلاد السيادي سجّل تراجعاً في عائداته بنسبة 2,2 في المئة في الفصل الثالث من العام، ليخسر ما يعادل نحو 34 مليار دولار.

وأفاد نائب رئيس الصندوق تروند غراند في بيان بأن «سوق الأسهم شهدت فصلاً أضعف مقارنة مع الفصلين السابقين»، موضحاً أن «قطاعات التكنولوجيا والصناعات واستهلاك المنتجات الكمالية خصوصاً، ساهمت سلباً في العائدات».

وكان الصندوق حقق أرباحاً 142.84 مليار دولار في النصف الأول من العام، بدعم من عائدات شركات النفط والغاز المملوكة للدولة. وبلغت عائدات صندوق الثروة على استثماراته 10% خلال الفترة، مدعوماً بارتفاع الأسواق المالية.

وبلغت قيمة أصول الصندوق 1.42 تريليون دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2023.

وكان الصندوق قد تكبد أكثر من 150 مليار دولار في 2022، نتيجة للحرب في أوكرانيا، والانكماش الاقتصادي العالمي. (وكالات)