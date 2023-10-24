شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الأهلي السعودي» إلى 5 مليارات ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك الأهلي السعودي صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 5.010 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 6.03 %، مقارنة بـ 4.725 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان على تداول: إن الزيادة في صافي الأرباح جاء بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 3% الى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

مصاريف العمليات

أشار إلى أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثالث 2023 انخفض بنسبة 10% إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وأوضح أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3% نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من العمولات الخاصة.

وأفاد بأن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثالث 2023 كان مماثلا للربع الثاني 2023 ويعود ذلك إلى أن الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قابله ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وبحسب البنك يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 9% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع رسوم خدمات مصرفية وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بالإضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات قابله جزئيًا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.

وأشار إلى أن من ضمن الأسباب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 7% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.