شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ساسكو» تتراجع إلى 13 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 12.98 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، منخفضا بنسبة 44.8%، مقارنة بـ 23.53 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات وإيرادات الاستثمارات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الخسائر الإئتمانية ومصروف الزكاة.

وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الخسائر الإئتمانية وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة وارتفاع إيرادات الاستثمارات وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف التسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

ووفقا للشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب شمول الفترة المماثلة من العام السابق على أرباح بيع (9) مواقع مملوكة للشركة وإعادة استئجارها بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل ومخصص الخسائر الائتمانية ومصاريف البيع والتسويق ومصروف الزكاة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع الإيرادات والتي أدت إلى ارتفاع مجمل الربح وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية مما كان له الأثر في ارتفاع الدخل من العمليات الرئيسية وارتفاع إيرادات الاستثمارات.