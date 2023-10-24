الاقتصاد

«السعودية للكهرباء» تحصل على تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات دولار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للكهرباء أنها خلال فعاليات الحدث الاقتصادي العالمي –مبادرة مستقبل الاستثمار– في الرياض (24 - 26 أكتوبر 2023)، ستوقع اتفاقية تمويل دولي مشترك مقوم بالدولار الأمريكي، بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الجهات الممولة هي: بنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الأهلي السعودي.

وأضافت أن التمويل يأتي بهدف تمويل خطط الشركة التوسعية واستثماراتها الرأسمالية في صناعة الكهرباء.

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