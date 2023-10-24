القومى للحوكمة يعقد البرنامج التدريبى "التميز فى الحوكمة والاستدامة فى العصر الرقمى"

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القاهرة - سامية سيد - عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإمارات، وذلك لعدد 27 متدرب من 12 جهة من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقر الكلية بالإمارات.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يعقد في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات.

وأضافت شريف أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون القائم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة، والذي يسعي لتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءات المشاركين علي وتمكينهم على مستوي قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والثورة التكنولوجية الرابعة، فضلاً عن تعريف المشاركين على التوجهات العالمية في مجال الحوكمة والاستدامة.

يشار إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد عقد بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ثلاث دورات متتالية من البرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" خلال عام 2022.