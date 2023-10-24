شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 20 ألف جنيه اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، محققا ارتفاعات ملحوظة خلال تداولات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 ليبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في السوق بدون إضافة المصنعية والرسوم 20 ألف جنيه في التداولات الآن.

وارتفع سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2500 جنيه للجرام وسط ارتفاع ملحوظ في سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1977 دولار في التداولات الفورية، وفيما يلي تفاصيل حركة سوق الذهب عالمياً ومحليا.

مصنعية الجنيه الذهب في الأسواق تتراوح بين 250 جنيها للجنيه البلدي إلى 400 جنيها للجنيه المغلف للشركات المختلفة العاملة في السوق المصري.