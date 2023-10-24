شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر في اقتصاد الإمارات 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يسهم قطاع السفر والسياحة بنحو 66 مليار درهم «49.18 مليار دولار» في اقتصاد دولة الإمارات 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 64.12 مليار دولار عام 2033، وهو ما يمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتستكشف النسخة الـ31 من معرض سوق السفر العربي في دبي 6 - 9 مايو 2024 تطورات سياحة الترفيه والأعمال والرفاهية والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من قبل العاملين بالقطاع من جميع أنحاء العالم والفرص المتاحة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: تسهم رحلات الأعمال والرفاهية والسفريات والحوافز وقطاع المؤتمرات والمعارض بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فيما تتوقع شركة «ستاتيستا» للأبحاث أن يصل حجم السوق العالمية إلى أكثر من تريليون دولار عام 2027.

وأضافت كورتيس: «ليس من المستغرب أن يخلق قطاع السفر والسياحة فرصاً مثالية غير مسبوقة لرواد الأعمال والمستثمرين، حيث سيعرض الآلاف منهم ابتكاراتهم ويتبادلون الأفكار ويبرمون شراكات واتفاقيات جديدة من خلال معرض سوق السفر العربي 2024».

770 ألف وظيفة

ومع استمرار نمو وازدهار صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تخلق فرص العمل دخلاً جديداً لملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، تشير تقديرات حكومة الإمارات إلى أن سوق السفر والسياحة في البلاد سيدعم خلق 770 ألف وظيفة بحلول عام 2027، وفي الوقت نفسه، فمن المتوقع أن يدر هذا القطاع إيرادات متزايدة باستمرار للاقتصادات الإقليمية، حيث ينفق المسافرون الخليجيون ما يقرب من 6.5 أضعاف ما ينفقه السياح من مناطق وبلدان أخرى من العالم، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

الاستدامة

وستشكل التنمية المستدامة محوراً رئيسياً آخر في معرض سوق السفر العربي 2024، وستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شريك الوجهة لسوق السفر العربي، جهودها المستمرة لحماية البيئة وتأمين مستقبل أكثر استدامة للإمارة، كما ستوفر المبادرات الرائدة، مثل سياحة دبي المستدامة، ودبي تبادر للاستدامة، وأداة حاسبة انبعاثات الكربون إلى جانب استضافة دبي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام، منصة مثالية للحاضرين في سوق السفر العربي الذين يتطلعون إلى تحديد الفرص المتعلقة بالسياحة المسؤولة في دولة الإمارات والشرق الأوسط على نطاق أوسع.

إيرادات عالمية

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق السفر والسياحة العالمي إلى 854.7 مليار دولار 2023، وفقاً لشركة ستاتيستا، وأن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.42% خلال عامي 2023-2027، ليتجاوز حاجز التريليون دولار خلال السنوات الـ4 المقبلة.

وقدرت شركة Allied Market Research سوق سفر الأعمال العالمي بمبلغ 689.7 مليار دولار في عام 2021، وتوقعت أن ينمو هذا القطاع إلى 2.1 تريليون دولار عام 2031، كما يتجاوز سوق السفر الفاخر العالمي 440 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد. ووفقاً للبحث أيضاً، فإن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يواصل تقديم مساهمات قيمة في دولة الإمارات خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة.