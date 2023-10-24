شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسيليكون» أفضل منطقة حرة عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في المعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، على أربع جوائز عالمية وفقاً لتصنيف مجلة «إف دي آي» الصادرة عن فايننشال تايمز، هي: أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وأفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس ضمن أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، وجائزة تقديرية على دورها في تحفيز البحث والتطوير.

وتشكّل الجوائز أعلى وسام يمكن لأي منطقة حرة الحصول عليه، وتمثل شهادة على الأداء المتميز الذي حققته واحة دبي للسيليكون خلال عامي 2023/2022 وجهودها لدعم وتمكين نجاح مجتمع الأعمال لديها.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون: «يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم من جوائز مجلة «إف دي آي» لأفضل مناطق حرة عالمية لعام 2023. كما يعكس هذا التكريم المكانة المرموقة التي تتمتع بها الواحة كمركز رئيسي للمعرفة والابتكار، والجهود المتواصلة التي نقوم بها بهدف بناء منظومة مزدهرة للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية. وينعكس التزامنا المستمر في تميزنا عالمي المستوى وكفاءتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية المتينة ودعمنا للاستدامة والنمو المتسارع لشركائنا التجاريين».

بدوره قال كريس نايت، المدير العام لمجلة إف دي آي إنتلجنس: «أهنئ واحة دبي للسيليكون على دخولها قائمة الصدارة العالمية للعام الحالي كإحدى أفضل خمس مناطق حرة. ويعد ذلك إنجازاً مدعوماً باستراتيجية غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكرس المنطقة الحرة جهودها لرعاية المعرفة والابتكار عبر مختلف صناعات المستقبل، ما أثمر مضاعفة عدد المنضمين إليها من الشركات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي. أبارك للواحة على ذلك الإنجاز الرائع».

يُذكر أن المناطق الحرة في دولة الإمارات حصدت ستة مراكز ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، والصادرة عن «إف دي آي». وتم تقييم ما يفوق 60 منطقة حرة من كل أنحاء العالم، وفق مجموعة من المعايير متنوعة المجالات. وخضعت الجوائز لتحكيم فريق التحرير المتخصص لدى فايننشال تايمز ولجنة من الحكام المستقلين لكل منطقة. وحدد الفريق مجموع درجات لكل ترشيح في فئات تضم الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة ومشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.