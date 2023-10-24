شكرا لقرائتكم خبر عن «الصير مارين» تجدد شراكتها الاستراتيجية مع «ال 3 هاريس» للمركبات البحرية غير المأهولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت كل من شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و«ال 3 هاريس تكنولوجيز» المدرجة في بورصة نيويورك، تجديد اتفاقية التعاون المشترك بينهما، وذلك على هامش مشاركتهما في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبيك)، في إنجاز هام آخر يجسد التطور الدائم لشراكتهما الاستراتيجية، ويسهم في توطيد علاقتهما البناءة، التي أثمرت العديد من المشاريع الناجحة خلال السنوات الست الماضية.

سيسهم هذا التجديد في تعزيز قدرات الصير مارين، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، على مواصلة تصنيع سفن السطح غير المأهولة وتصديرها إلى مختلف أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الاستفادة القصوى من الخبرات العالمية الواسعة لشركة «ال 3 هاريس تكنولوجيز» (L3Harris Technologies) في تصميم وتطوير المنصات البحرية غير المأهولة.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «أدى الاعتماد المطرد على الأنظمة التكنولوجية غير المأهولة إلى نمو كبير لهذا القطاع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث عمدت كبرى الشركات إلى ضخ استثمارات كبيرة لتطوير وشراء هذه الأنظمة بهدف الاستغناء عن البدائل التقليدية، والاستفادة من المزايا العديدة لهذه الأنظمة المتطورة في تخفيف المخاطر والوصول إلى أعلى درجات الدقة التشغيلية. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق أهدافنا التجارية الاستراتيجية».

أحدث التطور الكبير في الأنظمة غير المأهولة والذاتية القيادة ثورة في القطاع البحري التقليدي، ما أدى إلى تطوير تدابير السلامة والارتقاء بالعمليات التجارية المستدامة اقتصادياً. ويشهد سوق صناعة سفن السطح غير المأهولة تطورات سريعة، حيث بلغ إجمالي قيمته 967 مليون دولار في عام 2023، وسط توقعات بوصوله إلى 2.75 مليار دولار بحلول العام 2030.

تُجسد هذه الاتفاقية حرص شركة الصير مارين على تعزيز قدراتها في قطاع أنظمة السطح ذاتية القيادة وتطوير «مركز التميز البحري للمراكب ذاتية القيادة» التابع لها والمتخصص بالحلول البحرية الذكية، الأمر الذي من شأنه سد الفجوة بين التصنيع وحاجات القطاع البحري. وقد شرعت الصير مارين، في ابتكار جديد آخر، في تشغيل واحدة من أكبر الطابعات الآلية ثلاثية الأبعاد في العالم، وهو مشروع رائد من شأنه تسريع وتيرة إنتاج المنصات البحرية. ويقدم «معهد الصير مارين للتدريب» لمنتسبي «معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني» مجموعة شاملة من البرامج لتدريب مشغلي المراكب غير المأهولة وتطوير مهاراتهم في الصيانة الفنية.

يؤكد تجديد هذه الاتفاقية قوة ومتانة العلاقة الاستراتيجية والتزام شركة الصير مارين بتعزيز تنظيم وحوكمة واستدامة القطاع البحري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.