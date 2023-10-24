شكرا لقرائتكم خبر عن «كيزاد» توقع اتفاقية توسعة مع «الخليج للطباعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد»، عن توقيع اتفاقية مساطحة مع شركة «الخليج للطباعة والتغليف» لتوسعة منشآتها في كيزاد المعمورة للمرة الثانية منذ العام 2021.

هذه التوسعة الجديدة بمساحة أكثر من 45 ألف متر مربع ستزيد إجمالي مساحة الشركة في كيزاد المعمورة إلى أكثر من 67 ألف متر مربع، وتضاعف حجم منشآتها 3 مرات.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق «خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد»: إن التوسع في خدمات دعم الأعمال يعد مؤشراً واضحاً على متانة اقتصاد أبوظبي وتعد شركة الخليج للطباعة والتغليف أكبر منشأة من نوعها في قطاع الأغذية داخل «المجموعة» تلبي احتياجات العملاء في القطاع.

وأضاف الأحمد، «نعمل على تطوير منظومة اقتصادية وتجارية متكاملة، ونحرص على أن تسير جهود التنمية الصناعية بالتوازي مع المسؤولية البيئية كجزء من استراتيجية مجموعة كيزاد، وإن توسع الشركة يسلط الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات في أبوظبي، ويضيف قيمة كبيرة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات».

وقال سامر حسن، المدير العام لشركة الخليج للطباعة والتغليف: «موقع منشأة شركة الخليج للطباعة والتغليف في قطاع الأغذية بكيزاد يضمن سهولة وصول عبوات تغليف المواد الغذائية عالية الجودة إلى الشركات في القطاع، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ودعم السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري».

وأضاف عماد محمد، المدير المالي لشركة الخليج للطباعة والتغليف: «موقع شركة الخليج للطباعة والتغليف في أبوظبي وتحديداً كيزاد يعد من أهم المزايا التنافسية للشركة ضمن منظومة مترابطة».