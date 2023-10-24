شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» توزع أرباحاً نقدية بـ3.1 مليار درهم عن النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «هيئة كهرباء ومياه دبي» - (ديوا) الثلاثاء، أنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم الواحد) وذلك عن النصف الأول من العام الجاري 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كان مساهمو الهيئة قد فوضوا مجلس إدارتها بتاريخ 10 إبريل/نيسان الماضي، بتوزيع أرباح نقدية بـ3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم الواحد) عن النصف الأول من عام 2023 لتوزيعها في أكتوبر الجاري.

وبتاريخ 10 أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، للمقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 الجاري. وسيتم دفع الأرباح لجميع المساهمين في 26 الجاري، عبر شركة دبي للإيداع.

تقدم كبير

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، مع تحسين العائدات لجميع حملة أسهم الهيئة، مع مواصلة تقليل البصمة البيئية. ونعتزم الاستمرار في المضي قدماً بمسيرة النمو، وتوفير عوائد نقدية قوية مع الحفاظ على ميزانية متينة، وتقديم أرباح استثنائية للمساهمين». مضيفاً: «تركز استراتيجية الهيئة على ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمته».