شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «باركليز» تهوي 16%.. والإيرادات 6.3 مليار استرليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «بنك باركليز» البريطاني الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحه بنسبة 16% في الربع الثالث، بسبب تدهور القروض ونمو التكاليف، مشيراً في الوقت ذاته إلى مزيد من التراجع في الأرقام مستقبلاً.

وفي بيانه، قال البنك: إن الأرباح بعد الضرائب تراجعت إلى 1.3 مليار جنيه استرليني (1.73 مليار دولار) للفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث من العام الماضي.

وانخفضت أرباح البنك قبل خصم الضرائب أيضاً بنسبة 4% إلى 1.9 مليار جنيه استرليني، لكن الإيرادات ارتفعت بنسبة 5% إلى 6.3 مليار جنيه استرليني بدعم نمو أسعار الفائدة.

إلى ذلك، بلغت رسوم انخفاض قيمة الائتمان المخصصة للقروض المعدومة المتوقعة 433 مليون جنيه استرليني، متأثرة جزئياً بارتفاع أسعار الفائدة وضعف أسعار المنازل، وذلك مقارنة بـ 381 مليوناً العام السابق.

كما انخفض الدخل من استثمارات الشركات وقطاع الخدمات المصرفية بنسبة 6%، حيث أدت تقلبات الأسواق المالية إلى تراجع نشاط العملاء.

وقال سي إس فينكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لباركليز، إن البنك يدير الائتمان بشكل جيد وسيبقى منضبطاً فيما يتعلق بالتكاليف. مؤكداً وجود المزيد من الفرص، لتعزيز عوائد الشركاء من خلال كفاءة الكلفة والتخصيص المنضبط لرأس المال عبر المجموعة.