شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تنفق مليار دولار سنوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت «بلومبيرغ»، بأن شركة «أبل» تسير على الطريق الصحيح لإنفاق مليار دولار سنوياً على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية، سعياً منها إلى اللحاق بركب المنافسين الذين سبقوها وأطلقوا بالفعل منتجات وميزات جديدة خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون».

يُذكر أن صانعة آيفون، تستخدم حالياً تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل محدود في بعض أعمالها، كتحسين الصور وتصحيح النصوص تلقائياً. لكنها لم تطلق حتى الآن منتجاً توليدياً على غرار ربوتات الدردشة الذكية «تشات جي بي تي» من أوبن إيه آي، أو «بارد» من غوغل.

ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن أبل بنت حتى الآن نموذجاً لغوياً كبيراً خاصاً بها، اسمه «أجاكس»، إضافة إلى برنامج الدردشة الآلي «أبل جي بي تي»، لكن من دون أن يتم دمج أي منهما في أعمالها حتى الآن.

وتتطلع أبل إلى تضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في منتجاتها، مثل المساعد الصوتي «سيري»، والرسائل، و«أبل ميوزيك». وبالنسبة للأخيرة، ستستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم تشغيل تلقائية تحاكي «سبوتيفاي» مستفيدة من شراكتها مع أوبن إيه آي. وتستكشف أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي في «إكس كود»، وهي البيئة المتكاملة لأنظمة التشغيل المختلفة من أبل، لمساعدة المطورين.