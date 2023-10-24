شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تتخطى 34000 دولار لأول مرة منذ مايو 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اخترق سعر «بيتكوين» حاجز الـ 34 ألف دولار لأول مرة منذ مايو/أيار من العام الماضي 2022، بدعم صناديق الاستثمار المتداولة، قبل أن يتراجع قليلاً. وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة بارتفاع 12.3% عند 34596.4 دولار الثلاثاء. كما صعدت عملة «إيثريوم»، الثانية من حيث الترتيب، إلى أعلى مستوياتها أيضاً منذ أغسطس/آب الماضي.

وقال رايان راسموسن، من «بيتوايز أسيت مانجمنت»: «إن المحفز الحقيقي الذي دفع عملة البيتكوين لتجاوز مستوى الـ 34 ألف دولار هو 167 مليون دولار من عمليات التصفية القصيرة، خاصة في البورصات الخارجية». مضيفاً: «لم يتوقع أحد حركة الأسعار هذه التي شهدناها، ومن المؤكد أن المستثمرين الذين باعوا عملة بيتكوين في نطاق 33 ألف دولار يشعرون الآن بمرارة تلك المفاجأة».

صناديق تداول

وجاء الصعود الكبير في أسعار العملات الرقمية خلال الساعات الماضية؛ بعد أن حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية أمس الاثنين، لصالح شركة «غرايسكيل إنفستمنت مانجمنت» الأمريكية التي تركز على العملات المشفرة، ضد الأحكام التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بخصوص صندوق تداول بيتكوين. حيث كانت الشركة تسعى إلى تحويل صندوق البيتكوين الضخم الخاص بها «غرايسكيل بيتكوين تراست»، والذي تبلغ قيمته نحو 17 مليار دولار، إلى صندوق استثمار متداول في البورصة.

وبث هذا القرار الآمال مجدداً في إمكانية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى المرتبطة بالبيتكوين خلال الأشهر القليلة المقبلة. والتي من شأنها أن تمنح المستثمرين وسيلة للتعرف إلى تحركات أسعار عملتهم المفضلة دون امتلاكها مباشرة. إذ تعتبر البيتكوين من الأصول شديدة التقلب التي لا يمكن التنبؤ بأسعارها.