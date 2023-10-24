شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يزداد بريقاً مع تراجع عوائد السندات الأمريكية وتوترات المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت أسعار الذهب الثلاثاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية للحصول على دلالات حول أسعار الفائدة في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1977.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المئة إلى 1989 دولاراً.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعدما تجاوزت لفترة وجيزة الخمسة في المئة أمس الاثنين، مما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويعتبر الذهب استثماراً آمناً في أوقات الأزمات، وصعد نحو تسعة في المئة في الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب مسجلاً أعلى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتترقب الأسواق مؤشرات مديري المشتريات العالمية المقرر صدورها في وقت لاحق من الثلاثاء، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة يوم الخميس، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة لتقييم مدى تأثيرها في المسار النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 23.20 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 898.52 دولار والبلاديوم 1.3 في المئة إلى 1132.84 دولار. (رويترز)