شكرا لقرائتكم خبر عن «مصرف عجمان» يفتتح فرعاً جديداً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

افتتح «مصرف عجمان» فرعاً جديداً بمنطقة ديرة في دبي في إطار خطته التوسعية، لتعزيز شبكة فروعه على مستوى الإمارات، والالتزام بتزويد عملائه بتجربةٍ مصرفيةٍ عصرية، تحقق تطلعاتهم، وتنال رضاهم

وقال مصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لـ«مصرف عجمان»: «يتم افتتاح الفرع الجديد في منطقة ديرة في وسط دبي في وقتٍ تشهد فيه دولة الإمارات نمواً اقتصادياً مشهوداً مع تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية نلتزم بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المالية التي يتم تصميمها، لتلبي رغبات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتطورة، وسيتيح الفرع الجديد خدمة العملاء من الشركات والأفراد بسلاسة».