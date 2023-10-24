شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مددت «طيران الإمارات» تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وقالت الناقلة في بيان: نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية. إن سلامة عملائنا وطاقمنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا الأولى.

أضافت: لن يتم قبول العملاء الذين لديهم رحلات متابعة لاحقة إلى تل أبيب على رحلات «طيران الإمارات» الملغاة للسفر من نقطة مغادرتهم حتى إشعار آخر. ويتوجب على العملاء المتأثرين بتعليق الرحلات؛ الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على البدائل أو استرداد الأموال أو الإلغاء أو لإعادة حجز خط سير رحلاتهم.

ونصحت الناقلة المسافرين عبر رحلاتها، بضرورة التأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز لتلقّي إشعارات التحديث.