شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» الياباني يوقف خسائر 3 جلسات ويصعد في جلسة متقلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف المؤشر نيكاي الياباني موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، الثلاثاء، وارتفع في جلسة متقلبة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتعثرة عند انخفاضها.

وزاد نيكاي 0.2% إلى 31062.35 نقطة، بعد تراجعه 1.4% في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع نيكاي 0.51% عند الفتح، لكنه غير مساره بعد تراجع سهم نيدك في أعقاب إعلان الشركة المصنعة للمحركات الكهربائية الإبقاء على توقعاتها للأرباح السنوية برغم زيادة الإيرادات الفصلية.

وتظل الأسواق في حالة قلق خشية تصاعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين إلى حرب أوسع نطاقاً في المنطقة.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم «فاست ريتيلنج»، المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو، 1.74% ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

وصعد سهم «سوفت جروب» للتكنولوجيا 1.68%. وعوض «أدفانتست» المصنعة لمعدات صناعة الرقائق خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة وأنهى التداولات مرتفعاً 0.63%. وهوى سهم «نيدك» 10.52% ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09% إلى 2240.73 نقطة، بعدما لامس أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو/حزيران. (رويترز)