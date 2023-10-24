شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من أرباح الشركات ومكاسب قطاع التعدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مدعومة بأرباح كبيرة حققتها شركات ذات ثقل مثل عملاق السلع الفاخرة «هيرميس» وبنك «يوني كريديت» الإيطالي، وكذلك مكاسب قطاع التعدين الناجمة عن ارتفاع أسعار المعادن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%. وصعد سهم بنك يوني كريديت 1.8%، مع إعلان البنك الإيطالي زيادة سنوية أكبر من المتوقع بلغت 36% في أرباح الربع الثالث بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفاع سهم «هيرميس»

وارتفع سهم شركة «هيرميس» 2.3%، بعدما فاقت مبيعات الشركة المصنعة للحقائب التوقعات في الربع الثالث، متجاهلة التباطؤ في قطاع السلع الفاخرة الأوسع.

وارتفع سهم شركة بوما الألمانية 4%، بعدما أبقت العلامة التجارية للملابس الرياضية على توقعاتها لأرباح العام بأكمله على الرغم من انخفاض أرباحها في الربع الثالث 8.3%.

وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين بين القطاعات، إذ ارتفعت نحو 2% مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن الأساسية، بسبب تراجع الدولار. (رويترز)